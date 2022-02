In Trentino nasce "Campobase", nuovo soggetto civico

TRENTO. Si è presentata oggi, 12 febbraio, a Trento l'associazione politica "Campobase", coordinatore Michael Rech, sindaco di Folgaria, vice Chiara Maule, assessora comunale a Trento, che punta ad essere nuovo soggetto riformatore che raduni le anime popolare, liberaldemocratica, autonomista, ecologista.

Tra i soci fondatori figurano l’ex governatore Lorenzo Dellai, il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, quello di Pergine Roberto Oss Emer, il presidente del consiglio comunale di Trento Paolo Piccoli, il consigliere comunale di Trento (già candidato sindaco) Marcello Carli, l’economista Sandro Trento, il politologo Gianni Bonvicini, l’ex dirigente provinciale Claudio Bortolotti.

Del nuovo soggetto fanno parte diversi sindaci: oltre a Valduga, Oss Emer e Rech, anche Mirko Montibeller (Roncegno), Ivo Bernard (Campitello di Fassa), Fabrizio Inama, ex sindaco di Denno.

«Campobase rappresenta una novità perché vogliamo dar vita a un soggetto che sia radicato sul territorio e che non sia la pura importazione a livello locale di un qualcosa che è stato costruito a livello nazionale», ha spiegato Rech. «Crediamo che il Trentino debba produrre politica e non accontentarsi di utilizzare schemi e modelli concepiti a livello nazionale. C'è una specificità locale che necessita di una sua valorizzazione. Siamo anche convinti che questo progetto possa essere un esempio interessante anche per altri. Se abbiamo imparato qualcosa dal passato è che qui in Trentino è possibile sperimentare quello che a livello nazionale sembra difficile da realizzare. Pensiamo di poter costruire in modo condiviso e inclusivo un nuovo soggetto che raccolga le anime riformatrici di varia matrice: popolare, riformista, ecologista, autonomista e liberaldemocratica».

Campobase ha infine lanciato un appello a chi si riconosce nei valori e nei progetti di questa nuova associazione, chiedendo di aderire personalmente. Chi è interessato ad aderire, desidera ricevere copia del manifesto o portare spunti e proposte può scrivere all'indirizzo: segreteria@campobasetrentino.it.

I soci fondatori di Campobase sono: Caterina Apostoliti, Andrea Bisegna, Stefano Bisoffi, Gianni Bonvicini, Claudio Bortolotti, Marcello Carli, Annalisa Caumo, Lorenzo Dellai, Alberto Frisanco, Gianluca Frizzi, Stefano Graiff, Daniela Gruber, Chiara Maule, Roberto Oss Emer, Paolo Piccoli, Alessio Rauzi, Michael Rech, Carlo Stefenelli, Laura Salvetti, Sandro Trento, Francesco Valduga.