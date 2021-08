In Trentino migliora la situazione dei fiumi ma proseguono i controlli della Protezione civile

TRENTO. Si va normalizzando in Trentino il livello dei corsi d'acqua dopo le intense piogge dei giorni scorsi. Lo comunica la Provincia precisando che prosegue comunque il monitoraggio costante della situazione.

Negli ultimi giorni la Protezione civile ha tenuto sotto controllo l'andamento delle piene e in particolare la situazione del fiume Adige nel tratto a nord, sul confine con la provincia di Bolzano, anche mediante l'apertura della "Sala operativa per il servizio di piena".

Meteotrentino prevede per sabato e domenica parzialmente soleggiato e variabile con possibili rovesci e temporali concentrati sui rilievi; da lunedì in poi progressivamente più stabile e soleggiato con possibile debole attività convettiva in montagna al pomeriggio.