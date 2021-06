In Trentino il virus non miete altre vittime. Fugatti: "I pochi contagi sono gli over 50 che non si vaccinano"

TRENTO. Non ci sono nuovi decessi in Trentino per colpa del Covid. Lo ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa post giunta che si è svolta in trasferta, a Garniga Terme. Sono invece otto i nuovi casi di contagio registrati dall’Azienda sanitaria. In calo anche l'incidenza che è pari a 13 casi ogni 100mila abitanti, un dato che conferma la permanenza del Trentino fra le zone bianche.

Ma la situazione è buona in tutta Italia, anche se l'Rt passa da 0,68 della scorsa settimana a 0,69, un lievissimo aumento che secondo gli esperti della cabina di regia fa giudicare ancora stabile l'indice di trasmissibilita' delle infezioni da Covid in Italia. Continua invece netta la riduzione dell'incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure, che scende ancora a circa 16.7 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto a 25 di 7 giorni fa. Sono, secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi. Secondo il rapporto, tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, tranne tre: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise, che sono invece classificate a rischio moderato. Tutte hanno comunque un valore dell'Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Nessuna Regione o provincia automa supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica.

Il presidente Fugatti ha fatto presente che i pochi contagi, e le ospedalizzazioni, che ancora si registrano "sono tutte riferite agli over 50 che ancora non si sono vaccinati". Da qui l'appello a completare la procedura quanto prima. Sempre Fugatti ha parlato della possibilità del governo di levare l'obbligo della mascherina all'aperto: "Sarebbe una cosa buona".