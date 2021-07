In ospedale per un mal di testa viene dimesso e torna a casa: giovane di 18 anni trovato morto dalla madre

TRENTO. Dramma nel Bellunese, a Sedico, per la morte di Davide Bistrot, appena 18enne, ritrovato in casa senza vita dalla madre Barbara. Il giovane è deceduto dopo essersi recato in ospedale per un forte mal di testa e quindi dimesso.

La notizia ha gettato nello sconforto anche la comunità trentina e soprattutto il mondo dello sport: Davide, infatti, è il figlio di Paolo Bistrot, ex palleggiatore di Serie A1 e della nazionale, e fratello di Alessandro, che gioca nell’Itas Trentino Volley come schiacciatore.

La morte improvvisa e inspiegabile del 18enne ha portato l’Azienda sanitaria veneta ad aprire un’ispezione per fare luce su quanto accaduto all’ospedale di Belluno. Anche la Procura ha aperto un fascicolo disponendo l’autopsia sul corpo del giovane.