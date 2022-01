In Alto Adige due decessi e oltre 700 positivi al Covid

BOLZANO. Altri due decessi e 712 nuovi positivi nel bollettino Covid di oggi, primo gennaio, dell’azienda sanitaria altoatesina.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.618 tamponi PCR e registrato 157 nuovi casi positivi. Inoltre 555 test antigenici positivi.

Fra i nuovi positivi ancora una volta la classe di età più presente (con il 24% dei casi) è quella dei ventenni ma ben 63 hanno meno di 9 anni.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 72 (ieri erano 81)

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 58 (aggiornamento al 30.12.2021 ore 19:00)

Covid, due decessi in Alto Adige nel primo giorno del 2022 Il 2022 si apre con due nuovi decessi in Alto Adige per colpa del Covid: ecco i dati principali di oggi (1 gennaio) nella nostra videoscheda

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 17

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 18

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.307 (+2)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 7.066