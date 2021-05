BOLZANO. In Alto Adige altro passo verso la fine dell’incubo: nessun morto per Covid nell'ultimo bollettino diramato dall'Azienda sanitaria. I laboratori nelle ultime 24 ore hanno effettuato 738 tamponi PCR e registrati 43 nuovi casi positivi. Inoltre 8 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (16 maggio) sono stati effettuati in totale 567.995 tamponi su 215.071 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (15 maggio): 738

Nuovi casi testati positivi da PCR: 43

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 47.853

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 567.995

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 215.071 (+196)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.433.203

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 25.919

Test antigenici eseguiti ieri: 2.592

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 8

Test nasali eseguiti fino al 15.05.2021 (senza scuole) 285.259 test, di cui 416 positivi

Test nasali nelle scuole (fino al 15.05.2021) 486.593 test totali in 548 scuole, 386 risultati positivi, di cui 214 confermati , 126 PCR negativi, 46 in attesa del risultato o da verificare

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 18

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti rispettivamente ricoverati da RSA): 18 (sit. 14.05.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6



Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 7 (di cui 6 classificati ICU-Covid)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.168 (+0)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 2.053

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 133.094

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 135.147

Guariti totali: 71.572 (+77)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 2.043, di questi 1.681 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 58, di questi 46 guariti (al 13.05.2021)