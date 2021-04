Il primo maggio? Sarà sotto la pioggia: previsioni meteo avverse alle gite fuori porta

TRENTO. Il primo maggio, il primo maggio in zona gialla, non sarà dedicato alle gite fuori porta. Questa volta la “colpa” non è di un’ordinanza ma del meteo. Che prevede pioggia e neve in quota.

Un maltempo che interesserà anche le limitrofe regioni di Veneto e Lombardia, quindi anche l’ipotesi di una gita fuori provincia dovrà fare i conti, per forza, con la pioggia.

Pioggia che andrà anche ad influire sugli affari di ristoratori e baristi visto che ci si può andare ma con l’obbligo di mangiare all’aperto.

Ma andiamo alle previsioni.

Per Meteotrentino domani primo maggio il mattino, potrebbe regalare delle temporanee schiarite ma il pomeriggio e specie la serata saranno caratterizzati da precipitazioni diffuse, intense ed anche a carattere temporalesco. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in aumento. Venti moderati in intensificazione da sudovest in quota, deboli o moderati variabili in valle.

La domenica 2 maggio sarà caratterizzata da una spiccata variabilità con precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio. Temperature minime stazionarie, massime in calo specie in montagna. Venti in intensificazione fino a moderati o localmente forti settentrionali.

Possibilità anche di neve in quota ma abbondantemente sopra i 2000 metri.

Dando un’occhiata al resto d’Italia la situazione non è tanto diversa. Con il maltempo che si è già scatenato 0ggi 30 aprile e ha preso anche la forma della grandinate.

Il ritorno del sole? Naturalmente da lunedì.