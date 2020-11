Il nostro “Black Friday”, leggi il giornale tre mesi e ne paghi solo due

TRENTO. Con il Trentino il “Black Friday” arriva anche in edicola, grazie ad una speciale promozione. La data da segnarsi è quella di venerdì 27 novembre. Solo quel giorno, infatti, sarà possibile sottoscrivere un’offerta speciale che consentirà di leggere per tre mesi il nostro giornale, pagandone solo due.

Come aderire

Si tratta di un’iniziativa rivolta a nuovi clienti o comunque a soggetti che non abbiano disdetto un abbonamento negli ultimi sei mesi.

A partire dalla mezzanotte di venerdì 27 novembre, per ventiquattro ore, sarà attiva la pagina web http://black.giornaletrentino.it/

Basterà accedere al sito e decidere se aderire all’offerta per il giornale cartaceo o a quella per l’edizione online; per chi fosse interessato ad entrambe le versioni, è possibile sottoscrivere tutte e due le promozioni.

I costi

L’abbonamento, in entrambi i casi, sarà di tre mesi, ma al costo di due. Lo speciale 3x2 permetterà ai clienti che aderiranno all’iniziativa di avere un risparmio importante: per l’edizione cartacea il costo sarà di 60,70 euro invece dei 91 euro per i normali tre mesi, mentre per l’edizione digitale il costo sarà di 37,40 euro al posto dei canonici 56 euro.

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo mail servizioclienti@giornale-trentino.it.