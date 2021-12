Il Covid uccide ancora in Trentino: muore una 50enne, era vaccinata ma con altre patologie

TRENTO. Purtroppo oggi (16 dicembre) un altro decesso appesantisce il bollettino covid in Trentino: si tratta di una donna, sui 50 anni, vaccinata ma affetta anche da altre patologie.

Parallelamente, la stessa situazione contagi continua ad essere sotto speciale osservazione: 266 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio i casi risultati positivi al molecolare (845 i test effettuati) sono 80, mentre quelli all’antigenico sono 186, su 10.190 test effettuati. I molecolari hanno confermato anche la positività di 72 situazioni intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Intanto negli ospedali il numero dei pazienti covid scende leggermente fermandosi a quota 110 (-5), ma 19 persone si trovano ancora in rianimazione.

Il virus continua a colpire tutte le fasce d’età: oggi troviamo ben 7 piccolissimi di nemmeno due anni e, al tempo stesso, 20 in fascia 60-69 anni, 17 in fascia 70-79 e 7 di 80 o più anni.