Il Covid fa altri tre morti in Alto Adige

BOLZANO. Altri tre decessi per Covid in Alto Adige: due anziani over 80 (un uomo e una donna) e un uomo sessantenne.

Il bollettino di oggi (5 febbraio) dell’Azienda sanitaria registra nelle ultime 24 ore 1303 nuovi contagi contro i 1623 di ieri.

Stabili i ricoveri, uno in più (118) i pazienti nei reparti, sempre 10 in terapia intensiva.

Calano invece a 23800 (da 26200 del giorno prima) le persone in quarantena.

I numeri in breve:

Tamponi Prc effettuati ieri (4 febbraio): 750

Nuovi casi testati positivi da PCR: 124

Test antigenici eseguiti ieri: 10.400

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 1.179

Dati casi positivi del 04.02. per fascia d'età:

0-9: 215 = 17%

10-19: 210 = 16%

20-29: 144 = 11%

30-39: 171 = 13%

40-49: 192 = 15%

50-59: 209 = 16%

60-69: 88 = 7%

70-79: 40 = 3%

80-89: 25 = 2%

90-99: 9 = 1%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 1.303 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 118

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 93 (agg. al 31.01.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 39

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 10

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.363 (+3; 1M: 80-89, 1F: 80-89, 1M: 60-69)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 23.842

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 272.632

Guariti totali: 151.690 (+2.998).