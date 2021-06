Il Comitato per il biodistretto: referendum, voto su due giorni

TRENTO. Il Comitato referendario che si batte per l'istituzione di un distretto biologico in Trentino ha scritto il 18 giugno scorso al Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti chiedendo informazioni, alla luce della situazione pandemica, riguardo la data della consultazione referendaria, prevista in via ufficiosa il 26 settembre prossimo.

Il Comitato ha chiesto, viste le restrizioni dettate dal Covid, un allargamento dei tempi della campagna elettorale, attualmente racchiusi in 50-60 giorni e la possibilità di votare su due giorni, come avvenuto per le amministrative del 2020.

Il Comitato ha suggerito infine di far coincidere il voto referendario con quello per il rinnovo di alcune amministrazioni in una logica di contenimento della spesa. Lo stesso Comitato lamenta di non aver ancora ricevuto risposta da piazza Dante.