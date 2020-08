I poliziotti salvano un gattino sulla Mebo

BOLZANO. Nella sera di mercoledì 26 agosto, una pattuglia della Polizia stradale di Bolzano, in servizio lungo la superstrada Merano-Bolzano (MeBo), è intervenuta in soccorso di un gatto nascosto all'interno dello spartitraffico centrale posto in località Gargazzone.







La presenza dell'animale, riporta un comunicato della Questura di Bolzano, era stato segnalato in più occasioni dai cittadini, a partire dal giorno precedente.

L'operazione di recupero ha richiesto l'ausilio del Vigili del fuoco e del Servizio strade della Provincia di Bolzano.

Il salvataggio è stato accolto dagli applausi dei cittadini che osservavano la scena dal vicino passaggio pedonale.