I Ferragnez sbarcano in Alto Adige: vacanza all’Alpe di Siusi

BOLZANO. Quando un influencer da milioni di followers si muove in vacanza, è inevitabile che la cosa scateni migliaia di reazioni: è la potenza dei social, bellezza, direbbe qualcuno.

E quando gli influencer si chiamano Chiara Ferragni e Fedez, il clamore è garantito.

Il duo più famoso d’Italia è sbarcato oggi in Alto Adige per una vacanza sull’Alpe di Siusi.

Non è la prima volta che i Ferragnez sbarcano in Alto Adige: l’Alpe di Siusi era stata scelta anche nel 2018 per una vacanza sulla neve con il loro primo figlio, Leone, e con le sorelle Ferragni, anch’esse influencer da milioni di followers.

Vacanza sulla neve in Alto Adige, sull'Alpe di Siusi, per Chiara Ferragni e Fedez assieme ai due figli: gli influencer più famosi di Italia (con i loro milioni di followers) hanno subito immortalato nelle Stories la vista sull'Alpe di Siusi dalla loro camera

Ovviamente gli scatti sui social erano stati numerosi come si può vedere da questa gallery che avevamo pubblicato in quei giorni.