I campioni del barbecue trentini sfidano la Sardegna in una finale tutta brace e goliardia

TRENTO. Una battaglia all’ultima brace dove gli appassionati di bbq di tutta Italia si sono sfidati nella ricerca della cottura perfetta. E dove la squadra trentina Tridentum Bbq è approdata alla finale di "Grillers d'Italia", che si terrà giovedì 23 luglio in diretta Facebook.

In gara Davide Palo di Trento, Dario Rossi di Lavis, Mattia Clementi di Trento (nella foto) e Andrea Grigolini di Besenello.

"Si tratta di una gara goliardica tra grill master di tutta Italia", spiega Palo. "Abbiamo cominciato con 8 squadre. Nei quarti di finale abbiamo battuto i pugliesi. Nella semifinale i calabresi. Ora ci scontriamo con la Sardegna. Faremo la finale a Maso Poli di Pressano. In tutte le gare utilizziamo prodotti di aziende locali e parliamo molto del nostro territorio, dei suoi prodotti e delle sue aziende agricole".

Ecco come funziona la competizione: "Vota il pubblico di Facebook durante la diretta. Ci sono il cuore o la faccina da dare ad una squadra o all'altra. Non prima e non dopo la diretta. Vince chi ha più voti. Chiaramente non essendoci un giudice che assaggia, verranno premiati la ricetta, la simpatia, l'impiattamento e soprattutto il seguito che una squadra ha sui social. I sardi hanno veramente tanto seguito e sarà molto dura vincere, ma noi ce la metteremo tutta".

Chi volesse assistere, e votare, dovrà collegarsi giovedì 23 luglio alle 19.30 sulla pagina Facebook Weber Barbecue Italia.