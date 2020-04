Ha un infarto: nessuno lo aiuta per paura del virus e muore

BOLZANO

BOLZANO. Un uomo ha perso i sensi per un arresto cardiaco a 1.800 metri di quota, in valle Aurina, ma un altro escursionista, che si trovava per caso nelle vicinanze, ha rifiutato di prestare i primi soccorsi per paura di entrare in contatto con una persona che poteva avere il virus.

E' quanto è avvenuto ieri mattina sul Monte Lupo. L'uomo è stato soccorso dall'elicottero del Pelikan 1 allertato successivamente, ma quando i sanitari sono arrivati sul luogo del malore per l'escursionista non c'era più nulla da fare.