Guerra in Ucraina, la colonna mobile trentina pronta per la partenza: 44 persone e 18 mezzi

TRENTO. La Protezione civile del Trentino, assieme a quella della Provincia autonoma di Bolzano, è pronta alla partenza per la Moldavia, in programma domani lunedì 21 marzo quando ancora sarà buio.

Tra Trento e Bolzano si preparano a partire in 44, con 18 mezzi, per fornire il materiale per realizzare strutture in grado di accogliere oltre 500 persone.

“’E’ un intervento di una certa responsabilità – ha detto il presidente Fugatti - in un luogo non facile, ma dimostra come il sistema trentino e altoatesino di protezione civile siano pronti in caso di necessità a mettersi a disposizione delle emergenze anche a livello internazionale”.

Il materiale che sarà fornito è il seguente: 92 tende complete di impianti elettrici capaci di accogliere 512 persone, 100 fornelli elettrici, 600 brandine da campo, 2000 coperte di lana, 14 torri faro, 5000 kit lenzuola monouso, materiale elettrico, una cucina da campo più una a servizio della colonna mobile, panche e tavoli.

Protezione civile - allestimenti campo campi Archivio Protezione civile PAT foto relative a operazioni Aquila e alluvione Liguria

Si muoveranno come detto 44 persone tra Trento e Bolzano, tra Protezione civile, Vigili del Fuoco Volontari, Croce Rossa Italiana, Nu.Vol.A., Croce Bianca di Bolzano.

In totale partiranno 18 mezzi fra quelli di Trento e quelli di Bolzano per un intervento programmato in sei giorni, tra viaggio e consegna del materiale. La partenza – che per la componente trentina sarà da Lavis - è prevista, appunto, lunedì 21 marzo con arrivo nei pressi di Chișinău mercoledì 23, il rientro è previsto per il 26 o il 27 marzo. Dopo aver attraversato Slovenia, Ungheria e Romania, l’arrivo sarà nel comune di Leușeni.