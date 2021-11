Green Pass: le Regioni convocate dal governo alle 18

TRENTO. Si terrà oggi pomeriggio (22 novembre) l'incontro tra le Regioni e il Governo sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata del Covid.

A palazzo Chigi saranno presenti i ministri degli Affari Regionali e della Salute Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Le Regioni parteciperanno alla riunione in videocollegamento.

"L’esperienza dello scorso ano ci porta a dire che le decisioni dobbiamo prenderle un po’ prima rispetto all’aggravarsi della situazione. Il presidente Fedriga chiederà un “super Grenn Pass”, un Green Pass rafforzato che ci vede favorevoli e quindi ora attendiamo le risposte del governo. Per noi la stagione invernale è troppo importante e quindi dobbiamo fare di tutto per cercare di preservarla”. Così il presidente trentino Maurizio Fugatti.

Il presidente Fugatti promuove il green pass rafforzato: «Non possiamo perdere la stagione invernale» Il peggioramento sul fronte dei contagi sta facendo riflettere su nuove possibili misure di contenimento del virus. Come il green pass rafforzato, che viene promosso da Maurizio Fugatti: «La stagione invernale è troppo importante e va salvata».

"L'obbligo vaccinale è una necessità, non è più una opzione. Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino non c'è alternativa, quanti". E' la posizione del governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

Sale il pressing di regioni e scienziati sul Governo per accelerare sul Green pass rafforzato. Frenano i sindacati. Palazzo Chigi avvia l'istruttoria per decidere le nuove misure sul Green pass.

Stretta sul Green pass per mantenere aperte le attività economiche, specie quelle che hanno più patito durante la pandemia. Lo auspica il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: "Sostengo la proposta del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha detto a margine di un evento a Cesena. "Che chi sia vaccinato abbia una corsia preferenziale in quei luoghi, in particolare, per evitare di chiuderli o di restringerli troppo, credo sia giusto", ha dichiarato Bonaccini.