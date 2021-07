Green Pass, confronto Draghi-Salvini. Anche genitori trentini firmano la diffida al Governo

TRENTO. Il Green Pass continua a fare discutere sia a livello politico che tra i genitori di alunni e studenti. "Si invitano le autorità ad applicare il principio della massima precauzione e a considerare la non applicazione del Green Pass ai minori di anni 18, preavvisando che in difetto verranno poste in essere tutte le azioni necessarie per la miglior tutela degli stessi”. E’ la conclusione della lettera di appello-diffida inviata alla Presidenza della Repubblica, al Governo e alle autorità politiche europee dalla Rete Nazionale scuola in presenza e sottoscritta dai “Cittadini attivi Trento”, che della Rete fanno parte.

E' previsto per la settimana prossima il dl con cui il governo affronterà il dossier del Green Pass in merito a scuola e trasporti. Lo confermano fonti di primo piano di governo. Una cabina di regia ad hoc si potrebbe tenere all'inizio della prossima settimana, prima del Consiglio dei ministri che varerà i nuovi provvedimenti.

Intanto presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega Matteo Salvini: "durante il colloquio, proficuo e cordiale, sono stati affrontati temi collegati alla campagna vaccinale, al Green Pass e alle misure di contrasto al Covid-19". E' quanto comunica Palazzo Chigi al termine dell'incontro.

"Sui giornali leggevo che già oggi o domani ci sarebbero state altre restrizioni: così non è. Ci pensiamo la settimana prossima in base ai dati”, dice Salvini. E alla domanda se ci sia stato un chiarimento con Draghi risponde affermativamente: 'ho sottolineato il rammarico, visto che stiamo lavorando come Lega come matti per tenere insieme tutti, certe considerazioni sono ingenerose', dice con riferimento alle frasi del premier la scorsa settimana in conferenza stampa.

"Chiediamo il diritto per tutti i bimbi ad andare in classe, senza distinzioni e senza esclusioni".