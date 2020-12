Gli auguri speciali degli operatori del pronto soccorso del Santa Chiara

TRENTO. Anche in questo Natale di pandemia gli operatori del pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento sono al lavoro. Stanchi per una seconda ondata che si è rivelata addirittura peggiore della prima, ma sempre in prima fila per prestare soccorso a chi ne ha bisogno.

Li abbiamo chiamati angeli, poi eroi. In qualche caso sono arrivate anche critiche. Ma loro non si sono mai persi d’animo.

Ed eccoli qui, in questa foto che potrebbe diventare il simbolo di questo strano Natale 2020.

“Volevamo cogliere l'occasione per fare gli auguri di Natale e ringraziare pubblicamente tutti i cittadini che ci sono stati vicini”, dicono loro in coro in un piccolo momento di tranquillità in una giornata che – sanno già – sarà difficile e piena di pressione. “Un particolare grazie per chi ci ha portato tutte le specialità gastronomiche che ci hanno supportato in questi difficili mesi”, concludono.