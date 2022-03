Schiacciato da un carrello, grave incidente sul lavoro a Cimego

TRENTO. Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi ( domenica 27 marzo) a monte della centrale idroelettrica di Cimego (Hydro Dolomiti Energia), frazione di Borgo Chiese, dove un operaio di 47 anni è stato travolto dal carello che stava manovrando.

Sul posto arrivati un'ambulanza e l'elicottero sanitario proveniente da Mattarello con a bordo il personale medico, i vigili del fuoco e i carabinieri.

“Considerato che i colleghi di Cimego erano impegnati sull'incendio di Bondone , siamo intervenuti noi da Condino e da Pieve di Bono e abbiamo prestato servizio tecnico di appoggio all'elisoccorso", fa sapere Roberto Pizzini, capo pompieri di Condino.

L'operaio, che lavorava per conto di una ditta esterna incaricata alla manutenzione della condotta, è stato stabilizzato e caricato sull'elicottero per essere trasferito in codice rosso al Santa Chiara di Trento con gravi ferite al torace. A.P.