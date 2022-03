Dopo 24 ore continua a bruciare il bosco nella Valle del Chiese

TRENTO. Dopo quasi 24 ore sta ancora bruciando il bosco in valle del Chiese, sopra l’abitato di Bondone.

Le fiamme – per le quali non si può escludere la natura dolosa – sono alimentate anche dal forte vento che continua a spirare in zona come su gran parte della Provincia.

Oltre all'elicottero e personale del corpo permanente di Trento sul posto da sabato ci sono i vigili del fuoco dei corpi di Bondone, Storo che da oggi, 20 marzo, sono affiancati dai colleghi volontari di Condino e Castello.

In tutto ci sono al lavoro una cinquantina di persone coordinate dai comandanti di Bondone e Storo nonché dall'ispettore distrettuale Andrea Bagattini.

Oltre all'elicottero della Provincia che preleva l'acqua da un vascone nel paese di Bondone, sta operando anche l'elicottero del corpo forestale dello Stato che attinge l'acqua dal lago di Idro. A.P.