Bondone, in due giorni bruciati 50 ettari di bosco

BONDONE. Sono una settantina i vigili del fuoco volontari impegnati dalle 14 di sabato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo che in Trentino, in località San Martino-Calva, in una zona impervia, ha distrutto una cinquantina di ettari. Ora la situazione - comunicano i vigili del fuoco - appare fortunatamente sotto controllo, anche se questa mattina si è sviluppato un focolaio in direzione dell'abitato di Bondone. A coordinare le operazioni l'ispettore distrettuale delle Giudicarie, Andrea Bagattini, supportato dai comandanti di Bondone-Baitoni e di Storo, rispettivamente Nicola Zaninelli e Alessandro Giacco.

Complesse e difficili le operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalla siccità del terreno e dal forte vento. Ad operare, accanto al corpo di Bondone-Baitoni, anche i volontari di Storo, Condino, Brione e Castel Condino, oltre agli elicotteri del corpo permanente di Trento, del corpo forestale nazionale, di Elicampiglio ed il canadair del corpo nazionale dei vigili del fuoco.