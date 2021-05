Gianluca Zanolli dirigerà il Coro della Sat

TRENTO. Sarà Gianluca Zanolli, di Trento, giovane musicista, compositore, insegnante e direttore di cori, il successore del maestro Mauro Pedrotti alla guida del Coro della Sat. A svelare pubblicamente il nome della persona a cui cederà – quando arriverà il momento – il testimone, è stato lo stesso Mauro Pedrotti, che dirige il più prestigioso coro trentino dal 1988, nel corso dell’intervista da lui rilasciata a Veronica Pederzolli per la seconda puntata di A più voci, trasmessa oggi sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della Federazione Cori del Trentino.

Gianluca Zanolli, diplomato in violino e viola, oltre ad insegnare musica e a dirigere il Coro Cima Verde e il Minicoro Camp Fiori, entrambi di Vigo Cavedine, collabora già con il Coro della Sat, e da qualche anno ha assunto anche la direzione del Coro Le Voci di Malcesine e del Piccolo coro Voci di Malcesine.

Gianluca Zanolli è nato a Trento il 26 agosto 1982. Dopo aver conseguito la maturità al liceo musicale di Trento si è diplomato in violino nel 2004 e in viola nel 2007 presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento; ha frequentato inoltre il biennio specialistico di musica da camera ed il corso di composizione fino al settimo anno.

Durante la sua attività musicale come violinista, violista, corista, direttore d’orchestra e di coro ha avuto modo di esibirsi in molti centri del Trentino Alto Adige, in diverse città italiane e, all’estero, in Spagna, Svizzera, Austria, Olanda, Germania, Repubblica Ceca e Croazia.