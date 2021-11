Getta la sigaretta nel cestino e partono le fiamme: allarme incendio al Santa Chiara

TRENTO. Non è dato sapere se trattasi di azione volontaria o di colpevole disattenzione, in altre parole se ci sia solo colpa o anche dolo nelle intenzioni di un paziente dell’ospedale Santa Chiara che nella notte fra sabato 6 e domenica 7 novembre ha provocato un principio d’incendio nel reparto di ortopedia, al settimo piano.

A quanto sembra, un mozzicone di sigaretta gettato in un cestino dei rifiuti ha innescato le fiamme e soprattutto molto fumo; i vigili del fuoco sono intervenuti celermente e il rogo è stato spento, senza danni a cose e persone. Ma è stata una notte di grande trambusto, visto che alcuni pazienti sono stati costretti a lasciare la stanza e trasferirsi in un’altra per consentire ai vigili del fuoco di lavorare.

L’uomo, a quanto sembra, si è beccato una denuncia da parte della polizia.