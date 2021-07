Fugatti, su caso Benetollo: «Decideremo prossima settimana»

TRENTO. "Pier Paolo Benetollo ha messo il proprio mandato da direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) a disposizione della Giunta provinciale: si è trattato di un atto di responsabilità e nei primi giorni della prossima settimana decideremo il da farsi".

Il dg di Apss ha rimesso il suo mandato nelle mani della giunta per la delibera di riconferma del direttore di ostetricia ginecologia. Riconferma di cui non era stata informata la giunta provinciale.

Così, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, a margine dell'incontro con il senatore Roberto Calderoli (Lega Salvini).

"Di Benetollo non possiamo dire che non abbia lavorato bene nella gestione della fase pandemica. Credo che tutti i trentini abbiano potuto vedere l'efficacia e l'efficienza della campagna vaccinale in Trentino, organizzata dall'Apss assieme all'Assessorato.

La Giunta provinciale ha apprezzato il suo lavoro", ha detto all'ANSA Fugatti.