Fugatti: “Pronti a vaccinare gli over 70”

TRENTO. I dati comunicati oggi sono questi: 97 positivi al molecolare 99 all’antigenico: 196 in totale su 2607 tamponi. Quattro purtroppo i deceduti. 19 sono i nuovi ricoveri e 26 le dimissioni. Sono aumentati di due unità i ricoverati in terapia intensiva.

"Oggi – ha spiegato il presidente Fugatti – l’inciedenza è 252, in calo rispetto ai giorni scorsi ma sarà importante il dato dei prossimi giorni”. Ossia i numeri con i quali il Trentino arriverà a giovedì quando ci la nuova classificazione. E di conseguenza di uscire dalla zona rossa, mirando a quella gialla.

Nel dettaglio, scorrendo i dati per classi di età, emerge che ci sono 31 nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare (4 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 11 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni) mentre nelle fasce più mature i positivi individuati nelle ultime ore sono 46 (di questi, 22 hanno tra 60-69 anni, 14 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni).

275 nuove guarigioni portano intanto il totale a 36.699. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 252, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state 26. In ospedale sono accaduti tutti e 4 i decessi riportati oggi nel rapporto: sono tutti uomini ed avevamo un’età compresa fra gli 80 e gli 89 anni.

Sul fronte dei tamponi, si registrano altri 1.295 molecolari, 778 dei quali analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 517 dalla Fem. A questi si affiancano altri 1.312 test rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Infine il piano vaccini, che stamattina ha raggiunto le 93.342 somministrazioni: in questo numero sono comprese 31.336 seconde dosi, 42.066 dosi riservate agli ultra ottantenni e 10.638 dosi della fascia 70-79 anni.

“Siamo a 8-10 mila vaccinati alla settimana. Nelle ultime due settimane sono arrivare circa 20 mila dosi di vaccini. La capacità vaccinale nostra è di circa 4 mila persone al giorno ma al momento non abbiamo abbastanza dosi. Le indicazioni del governo sono per un raddoppiamento dopo Pasqua, quindi 20 mila vaccini in arrivo alla settimana. E siamo in grado di somministrali”. E quindi, in questa prospettiva si lavora per aprire anche per gli over 70. “Nel giro di una settimana, 10 giorni, ha detto Fugatti.