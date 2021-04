Fugatti: «Pronti a chiedere in anticipo il ripristino della zona gialla»

TRENTO. La Provincia di Trento chiederà al governo di poter anticipare il ritorno in zona gialla del Trentino, se i dati lo consentiranno, rispetto alla data del 20 aprile prospettata dal premier Draghi. Lo ha spiegato in conferenza stampa il governatore Fugatti.

«Lo chiederemo se i dati lo permetteranno: in questo momento lo consentono perché sono in costante miglioramento», ha detto il presidente. Ma non ci sarà un’ordinanza che anticiperà le riaperture: «Oggi non ci sono gli spazi e un’ordinanza in tal senso sarebbe a rischio impugnativa. Finora non è mai successo perché ci siamo sempre mossi all’interno delle regole. Piuttosto continueremo a fare pressione politica e se nei prossimi giorni si apriranno degli spazi ne approfitteremo».

I dati forniti da Fugatti dicono che in Trentino l’Rt è costante mentre è in calo l’incidenza dei contagi sul parametro dei 100mila abitanti, che è sceso a 130. «Dati da zona gialla», ha sottolineato il presidente.