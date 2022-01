Frontale fra due macchine: quattro feriti portati in ospedale

BOLZANO. Grave incidente stradale, nella serata di sabato 16 gennaio, sulla statale della Val d'Ega a Bolzano. Nello scontro frontale fra due veicoli sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali in modo serio: fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente, avvenuto dopo le 19, è al vaglio delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco di Cardano hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interessata dall’incidente. I feriti sono stati presi in cura dagli operatori sanitari della Croce Bianca e portati in ospedale per accertamenti.