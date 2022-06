Forti temporali in Trentino: vento, pioggia e grandine

TRENTO. Il maltempo era annunciato e alla fine è arrivato. In questi momenti si registrano forti temporali in diverse zone del Trentino. Fra le aree colpite anche l’Alto Garda, dove si è verificata una bomba d’acqua con forte vento e grandine. Si registrano danni alle colture, ma si dovrà attendere qualche ora per avere un quadro più preciso.