Finisce fuori strada ubriaco, distrugge la macchina e gli ritirano la patente

BOLZANO. I militari delle Compagnie Carabinieri di San Candido e Brunico hanno denunciato in stato di libertà tre persone nel corso del fine settimana. A Valdaora i carabinieri di San Candido hanno denunciato un ventisettenne di Marebbe poiché alle 2.30 del mattino guidava lungo la strada statale in stato di ebbrezza alcolica. La patente gli è stata ritirata ma ha almeno salvato il veicolo dalla confisca poiché non ha superato il tasso di 1,5 g/l.

Molto peggio è andata a un 26enne di Brunico che è fuoriuscito di strada distruggendo la propria autovettura. Il rottame sarà comunque confiscato poiché il giovane ha raggiunto con l'etilometro dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Brunico il risultato di 2,07 g/l. La perdita della patente nel complesso non è una brutta notizia considerando che la storia sarebbe potuta finire molto ma molto peggio… quando si dice "l'importante è poterla raccontare".

Un cinquantenne della val Badia e una trentacinquenne di San Candido sono stati trovati in possesso rispettivamente di cinque grammi e mezzo grammo di marijuana. Saranno segnalati al prefetto. Infine un corvarese 63enne è stato denunciato per la violazione del testo unico delle leggi sanitarie poiché, sottoposto a quarantena presso il proprio domicilio in relazione alla pandemia da Covid-19, è stato trovato fuori casa dai carabinieri di Corvara.