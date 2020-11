Val di Fiemme, giovani sorpresi senza mascherina: 5 multe

CAVALESE. I carabinieri della Compagnia di Cavalese, nel corso della settimana, ha effettuato numerosi controlli nei luoghi maggiormente esposti ad affollamento, per garantire l'osservanza delle disposizioni anti Covid.

In tutto sono stati multati per il mancato uso della mascherina tre giovani a Predazzo, mentre di notte si intrattenevano fuori da un esercizio pubblico, un giovane ad Altavalle e una ragazza di Cavalese, presso la locale autostazione, mentre era in attesa della corriera. A tutti e cinque è stata comminata una sanzione amministrativa, il cui importo - nel minimo - ammonta a 400 euro.

Alcuni dei trasgressori - sottolineano i carabinieri - hanno mostrato una totale insensibilità verso i rischi per la salute derivanti dalle loro condotte.