Scontro fra auto e moto a Valfloriana, un morto

Come ogni anno, si è rinnovata la secolare tradizione della transumanza delle pecore in val Senales. I pastori, con migliaia di capi, sono partiti dai pascoli estivi della valle austriaca Ötztal: in due giorni percorrono fino a 44 chilometri, attraversando anche campi innevati e gole rocciose. Ieri, domenica 13 settembre, circa 1.500 pecore hanno attraversato il ghiacciaio della Val Senales per arrivare a Maso Corto. Le Funivie del ghiacciaio della Val Senales hanno festeggiato il ritorno delle pecore con uno speciale aperitivo sulla terrazza soleggiata dell’Hotel Grawand, ma è stata anche l’occasione per testare la prima pista da sci della stagione. Sotto gli occhi dei tanti turisti e appassionati, lo snowboarder Roland Fischnallere lo sciatore Riccardo Tonetti hanno affrontato le prime discese della stagione sulla pista Grawand prima della sua riapertura. Venerdì 18 settembre, tra meno di una settimana, l’area sciistica del ghiacciaio inaugurerà infatti la stagione invernale.