Fiamme nel garage di un condominio: tanta paura e ingenti danni

MERANO. Un grosso incendio è scoppiato, nella serata di martedì 1 giugno, in un garage di una palazzina a Merano. Le origini del rogo sono ancora da accertare, le varie ipotesi sono al vaglio dei vigili del fuoco di Merano che sono intervenuti per spegnere l’incendio e evitare che le fiamme si propagassero al resto del condominio, mettendo così in sicurezza l’edificio.









Incendio in un garage di Merano: l'intervento dei vigili del fuoco I vigili del fuoco di Merano sono intervenuti nella serata di martedì 1 giugno per un incendio in un garage di un condominio a Merano: le fiamme hanno distrutto tutto ciò che era contenuto nel box, compresa una moto (foto: VVF Merano / Videoaktiv)

Le fiamme hanno comunque distrutto il garage e divorato tutto quello che vi era contenuto, compresa una motocicletta. Non è dato sapere se il rogo sia partito dalla moto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell’ordine.