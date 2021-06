Fbk, tre bandi per trovare i nuovi leader dei centri di ricerca

TRENTO. Sensori e dispositivi, Ricerca Valutativa delle Politiche Pubbliche e Scienze Religiose: la Fondazione Bruno Kessler, uno dei principali centri di ricerca trentini, un’eccellenza italiana ed europea, ha pubblicato tre bandi per selezionare i nuovi responsabili. Termine per candidarsi: 30 Luglio 2021.

I bandi lanciati ieri (24 giugno) hanno l’obiettivo – spiega Fbk – di “raccogliere le manifestazioni di interesse di quanti ritengono di saper interpretare un ruolo di leadership scientifica e manageriale, in un gioco di squadra ad alto valore aggiunto, nei centri FBK”.Sensori e dispositivi / Sensors and Devices (FBK-S&D)

La strategia scientifica del Center for Sensors&Devices (FBK-S&D) è focalizzata sullo studio, progettazione, sviluppo e produzione di sensori, dispositivi e microsistemi utilizzando principalmente la struttura interna al silicio. In questo contesto, Quantum Technology, sarà uno dei pilastri più importanti del futuro del centro. Grazie alle forti competenze dei 120 ricercatori e tecnici e alla struttura innovativa, il centro FBK-S&D coniuga l’eccellenza scientifica con la capacità di valorizzare i risultati della ricerca, applicando un modello di collaborazione aperta all’innovazione all’interno di reti di competenze nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda l’Irvapp, l’Istituto di Ricerca per la Valutazione delle Politiche Pubbliche ha come mission la valutazione delle politiche pubbliche, la diffusione dei risultati di questa ricerca, la promozione di una cultura della valutazione d’impatto, la formazione dei valutatori delle politiche, l’analisi delle disuguaglianze, e lo sviluppo di modelli di micro-simulazione per l’analisi delle politiche fiscali e dei loro effetti distributivi. Le attività di ricerca si concentrano sulle politiche del lavoro, politiche dell’istruzione, politiche industriali, politiche del welfare e dinamiche delle disuguaglianze socio-economiche.

Infine il Centro per le Scienze Religiose (ISR) promuove la ricerca nel campo degli studi religiosi e teologici con particolare attenzione al nesso fra “religione e innovazione” e ad altri temi chiave e problematiche legate ad altre linee di ricerca perseguite in FBK.

La Fondazione ricorda che “i profili ricercati per i/le direttori/direttrici dovranno annoverare esperienze internazionali e qualifiche scientifiche e/o manageriali avanzate, nonché una comprovata rete di relazioni nelle comunità dei domini di riferimento”.

Le manifestazioni di interesse saranno vagliate da una Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Gli obiettivi devono essere illustrati nell’arco di tre-sei anni, secondo la visione personale del/la candidato/a e alla proposta deve essere allegato un curriculum.

Con i suoi 3.500 metri quadrati di laboratori e infrastrutture scientifiche e forte di una comunità di oltre 400 ricercatori stabili, 140 dottorandi, 200 tra visiting e tesisti, 700 tra affiliati e studenti accreditati, la Fondazione Bruno Kessler opera come un distretto scientifico e tecnologico, ospitando nelle proprie sedi e sulle proprie piattaforme un ecosistema di realtà co-locate, spin off, progetti e opportunità formative.