Evento eccezionale sulle montagne del Trentino: orso e lupo immortalati l’uno accanto all’altro

TRENTO. Le immagini, è proprio il caso di dirlo, contano più di mille parole. Il fotogramma che ci regala Massimo Vettorazzi della Sat di Trento, proveniente da una delle sue fototrappole posizionate nei boschi trentini (non dice l’esatta ubicazione, per ovvi motivi), è davvero unico: l’incontro casuale (che non diventa scontro) fra lupo e orso, i due predatori più temuti che si trovano a girare per le foreste del Trentino e delle Alpi in generale.

«Un regalo inatteso e forse nemmeno mai sperato – commenta Massimo Vettorazzi – ma quel giorno una coppia di lupi e un meraviglioso orso hanno deciso di farsi immortalare da una delle mie fototrappole. Animali che fanno pulsare la montagna e regalano emozioni uniche, terapeutiche e necessarie in questo momento».

Tutto è avvenuto lo scorso 2 giugno, intorno alle 6 del mattino: nel giro di pochissimi minuti, davanti alla fototrappola passano prima i due lupi e poi l’orso, che si permette anche di farsi “immortalare” in uno splendido primo piano. Poi, alle 6 e 14 la sorpresa che non ti aspetti con il lupo che torna sui suoi passi transitando di nuovo davanti alla fototrappola e sotto lo sguardo dell’orso che si trova a pochi passi, prima che entrambi proseguano il loro cammino. Una scena memorabile.