Esenzione ticket, in Alto Adige 650 dichiarazioni false

BOLZANO. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia ha eseguito dei controlli presso cittadini che nell`anno 2018 per l'utilizzo dell'esenzione ticket per reddito hanno rilasciato una relativa autodichiarazione. Si è scoperto che 659 delle persone controllate hanno rilasciato una dichiarazione falsa.

A questi cittadini l'Azienda Sanitaria invierá nei prossimi giorni le fatture per il pagamento aggiuntivo del ticket. Come previsto per le dichiarazioni false, questi cittadini dovranno pagare inoltre una sanzione amministrativa, che verrá consegnata con un atto separato, si legge in una nota della Provincia.