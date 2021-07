Elicottero precipita al suolo a Trento sud: una persona ferita portata al Santa Chiara

TRENTO. Un elicottero della Provincia di Trento è precipitato al suolo nella tarda serata di venerdì 2 luglio, nella zona di Trento sud, non lontano dal ristorante Il Marinaio. A quanto sembra a bordo c’erano due persone, una trasportata all’ospedale Santa Chiara. Le condizioni non dovrebbero essere gravi. L'elisoccorso è intervenuto per portare il ferito all'ospedale. Ancora da chiarira la dinamica dell'incidente