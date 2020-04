Due mesi col "Trentino": abbonamenti al prezzo speciale di 29 euro

TRENTO. Per venire incontro alle esigenze dei nostri lettori in questo periodo di anomala “clausura” dovuta ai necessari provvedimenti per l’emergenza sanitaria conseguenti all’epidemia di Covid 19, c’è una nuova promozione per poter leggere il Trentino.

A soli 29,00 euro si può sottoscrivere l’abbonamento cartaceo che dà diritto a ricevere per due mesi, con 6 numeri a settimana, una copia cartacea che si potrà ritirare comodamente a casa, via posta, scegliendo la consegna a domicilio del nostro quotidiano. Oppure in alternativa si può scegliere il ritiro in edicola. Le edicole rimangono infatti aperte anche in questo periodo di blocco elle attività commerciali, per garantire i servizi di informazione e potrai ritirare il tuo quotidiano nella tua edicola preferita.

L’offerta, a un prezzo convenientissimo, è stata pensata per agevolare i lettori costretti al proprio domicilio per l’emergenza Coronavirus ed è valida fino al 30 aprile e solo per i nuovi abbonati. Per maggiori informazioni e per attivare l’abbonamento si può contattare il servizio clienti al numero 0461 – 1733733 oppure scrivere alla mail servizioclienti@giornale-trentino.it