Domenica di passione sull’A22. I turisti romani: “Più di due ore da Ala a Trento”

TRENTO. Il disinnesco della bomba rinvenuta nei pressi di Ala è stato compiuto con successo ma le conseguenze sul traffico non sono mancate.

“E’ stato un viaggio molto faticoso – spiega una coppia che ieri era diretta da Roma in Trentino -: abbiamo impiegato piu di due ore per andare da Ala a Trento (45.3 km). Prima il traffico era intenso ma scorrevole, da Ala in poi lentissimo e a tratti fermo. In quel tratto abbiamo proceduto alla media di 25 km/ora, niente male per un’autostrada...”.

Il Centro assistenza utenti di Autobrennero spiega: “La chiusura ha avuto luogo nella fascia 6.45 – 9 nel tratto Affi – Rovereto sud, in entrambe le direzioni. Al momento della riapertura, c’erano 4 km di coda sia in carreggiata sud che in nord, che si è esaurita alle 9.25. In seguito però ci sono stati rallentamenti per il traffico intenso domenicale, che si sono andati a sommare alla situazione precedente”.