Dolomiti Superski, si apre il 27 novembre: con il Green Pass

TRENTO. Dopo una stagione da dimenticare (quella dell'inverno scorso con gli impianti fermi a causa della pandemia), Dolomiti Superski riparte con ottimismo, Green pass e nuovi impianti.

Il raggruppamento di 12 comprensori sciistici nelle valli dolomitiche dell'Alto Adige, del Trentino (Fiemme, Fassa, San Martino) e del Bellunese, prevede le prime aperture di impianti e piste per sabato 27 novembre, per poi andare a pieno regime dal weekend successivo, ovvero dal 4 dicembre in poi.

Entreranno in funzione 12 nuovi impianti.

Per accedere alle piste sarà richiesto il Green Pass, come previsto dai protocolli nazionali tanti Covid.