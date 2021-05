Dj e dosi, in Alto Adige il 'rave' dei vaccini AstraZeneca fa colpo sui giovani

BOLZANO. L'Alto Adige è terra di 'no vax' e 'vax scettici', non solo per quanto riguarda il coronavirus. Fa infatti discutere l'alto numero di sanitari, che non si sono ancora immunizzati. Sorprende perciò la corsa dei giovani alle "Open Vax Day & Night", in programma da oggi a sabato in varie località della provincia per tutta la cittadinanza 'over 18'.

Durante le serate Astrazeneca negli hub di Bolzano e Vipiteno si esibiscono addirittura alcuni dj. Anche se il distanziamento e gli ingressi scaglionati non aiutano a creare l'atmosfera da rave, la musica ha comunque contribuito a un clima più disteso. Probabilmente sarà proprio la voglia di un ritorno a una vita normale e di un'estate spensierata, con feste e concerti, a convincere i giovani a farsi vaccinare. Sono 'sold out' le serate a Bolzano, Bressanone, Lana e Silandro. A livello provinciale sono assegnati il 94% dei 4.800 appuntamenti previsti.

Hanno dato il via questa sera (20 maggio) i centri di vaccinazione a Bressanone e Vipiteno, con un totale di 600 vaccinazioni fino alle ore 22. Domani seguiranno Bolzano, Lana e Silandro, mentre Brunico chiude domenica il primo ciclo di "Open Vax Day & Night".

Secondo l'assessore Thomas Widmann "grazie alle nuove disposizioni del decreto, la nostra iniziativa Open Vax Day & Night è diventata ancora più interessante. Il certificato di vaccinazione sarà riconosciuto per la certificazione verde /Corona-Pass già dopo 15 giorni dalla prima vaccinazione e rimarrà valida per 9 mesi dopo la seconda dose. Il vaccino di AstraZeneca ha quindi la validità più lunga per il Corona Pass rispetto a tutti i vaccini attualmente somministrati in Alto Adige".

L'iniziativa, con ogni probabilità, sarà ripetuta anche grazie a un 'tesoretto' di quasi 30.000 dosi di Astrazeneca nei frigoriferi dell'Azienda sanitaria altoatesina.

Eventi di vaccinazioni si svolgono però anche altrove. Torna nel Lazio anche questo fine settimana, 22 e 23 maggio, l'Open Day Astrazeneca con ticket virtuale per over 40. Nelle Marche il Comune di Falconara lancia gli "Open Day AstraZeneca", tre giornate di vaccinazioni con il siero di AstraZeneca. Possono iscriversi gli uomini ricompresi nella fascia d'età dai 40 agli 80 anni e le donne dai 60 agli 80 senza particolari patologie, residenti a Falconara. Sono invece quasi 3.200 le dosi di vaccino somministrate ieri per il "Moderna Day" a Caserta, riservato agli over 65.