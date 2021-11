Dalla squadra del Südtirol 100 biglietti gratis ai neovaccinati

BOLZANO. L'FC Südtirol garantisce il pieno sostegno alla campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e pertanto ha messo a disposizione anche 100 biglietti di ingresso per la partita contro il Feralpisalò del 21 novembre per i vaccinati con la prima dose. La sessione di autografi all'Ospedale di Bolzano di venerdì 5 novembre deve essere anticipata alle 12.30 per motivi tecnici riguardanti l’allenamento.

I voucher per i biglietti di ingresso verranno destinati a tutti coloro che si faranno immunizzare con la prima dose presso i centri vaccinali di Bolzano, Merano ed Ora fino a esaurimento della disponibilità. I relativi appuntamenti vaccinali avranno luogo fino a venerdì 5 novembre. Il 5 novembre ci sarà anche una sessione di autografi con alcuni giocatori della prima squadra dalle 12.30 (per motivi organizzativi, questa non si terrà alle 14 come originariamente annunciato, ma alle 12.30).

I voucher possono essere riscattati online sul sito web appositamente istituito: www.Fc-suedtirol.com/-vaccinazioneanticovid o telefonicamente al numero 0471 266053.

I voucher saranno distribuiti nelle seguenti date di vaccinazione:

Mercoledì, 3 novembre

##Bolzano, Centro vaccinale Nuova clinica, dalle 08:00 alle 16:30 – solo su prenotazione

Giovedì, 4 novembre

##Merano, Centro vaccinale Julia, dalle 10:30 alle 17:00 – solo su prenotazione

## Bolzano, Centro vaccinale Nuova clinica, 08:00 - 16:30 - solo su prenotazione

Venerdì, 5 novembre

## Bolzano, Centro vaccinale Nuova clinica, dalle 08:00 alle 16:30 – solo su prenotazione

(sessione di autografi con i giocatori alle 12:30)

Prenotazione:

##online https://sanibook.sabes.it

##telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 al numero di tel. 0471 100 999