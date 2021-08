Dal Brennero a Roma sulla via dei pellegrini: il cammino di Alessio, malato di fibrosi cistica fa tappa a Trento

BOLZANO. In questi giorni Alessio Tomasella, un 37enne di Sacile in provincia di Pordenone affetto da fibrosi cistica, sta percorrendo a piedi la Via Romea Germanica dal Brennero a Roma.

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione su questa malattia, sostenuto dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (FIFC). E domani (8 agosto) farà tappa a Trento.

Grazie ad un amico di famiglia Tomasella scopre il Cammino di Santiago e nell'ottobre del 2010, malgrado la malattia, prova a lanciarsi in questa avventura, scoprendo che nonostante la fatica e la difficoltà, è in grado di portarla a termine.

Questo fa nascere in lui una passione, che lo porterà da lì in poi a percorrere di anno in anno, diversi cammini, lunghi centinaia di chilometri, dalla Spagna al Portogallo sui Cammini di Santiago, sulla Via Francigena e altri cammini italiani, fino addirittura al lontano Nepal, sul Circuito dell'Annapurna e il Campo Base del Monte Everest tra le vette Himalayane, con diversi articoli a raccontare le sue avventure.

Nei suoi passi, trova linfa vitale per combattere la fibrosi cistica e lanciare un messaggio di speranza a chi come lui ne è affetto.

Il suo cammino proseguirà da Trento verso la Valsugana, si legge in una nota.