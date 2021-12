Dai boscaioli di Vaia al fumetto giapponese: il Trentino è sempre più location per serie e film

TRENTO. Sono 5 i progetti approvati nella terza e ultima call 2021 che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto stanziato da Trentino Film Commission e destinato a opere cinematografiche, di fiction, di animazione, di serie, di documentari e di programmi per la televisione, sia nazionali sia internazionali.

"Accanto ad alcuni graditi ritorni come 'Din Don' arrivato al quinto episodio e ad 'Undercut' che racconta l'opera dei boscaioli dopo la tempesta Vaia, ci sono due produzioni internazionali - è il commento dell'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti -. Si tratta di un lungometraggio e di una serie tv tratta da un celebre fumetto giapponese, a riprova ancora una volta del proficuo lavoro della nostra Film Commission, in grado di tessere relazioni internazionali.

Basti pensare che lo scorso mese abbiamo presentato il primo percorso formativo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - sono le conclusioni di Bisesti -, che vede Trentino Film Commission collaborare con l'Istituto Artigianelli, il Gruppo Alcuni di Treviso e la società Green Ink Animation per lo sviluppo di una nuova figura professionale esperta nella creazione di cartoni animati, percorso che prenderà avvio nel febbraio 2022".

Tra le produzioni selezionate troviamo due progetti internazionali: il primo è Hambre, un lungometraggio coprodotto da Italia, Cile e Venezuela e diretto dalla regista Joanna Nelson; il secondo è invece un progetto destinato alla televisione, una serie tv girata in Francia, Italia e Giappone intitolata Drops of God, diretta dal regista Oden Ruskin e prodotta da Les Productions Dynamic Sas. Si tratta di un progetto multinazionale e multilingue, adattamento del fumetto giapponese best-seller “Kami, no Shizuku”.

Abbiamo poi un nuovo episodio del tv movie di Mediaset Din Don 5, diretto dal regista Paolo Geremei e prodotto dalla Sunshine Production srl, che ancora una volta sceglie le location trentine per girare un nuovo capitolo di questo divertente film destinato al piccolo schermo. Tra i progetti approvati c’è anche il cortometraggio vincitore del bando Corti AIR3 2021 dell’Associazione Italiana Registi, Quando piove a Baden-Baden, diretto dal regista Alessandro Soetje e prodotto da Nantucket Film srl.

Infine tra i titoli anche la serie Undercut: l’oro di legno – V stagione diretta da Mario Barberi, ideata e prodotta dalla società trentina GiUMa Produzioni, che racconta il lavoro delle migliori squadre di boscaioli per il dopo Vaia, in onda su DMax.