Da Brentonico a Pinzolo: ecco le sedute vaccinali straordinarie

TRENTO. Domani 15 gennaio e domenica 16 si terranno in tutta la provincia sedute vaccinali straordinarie per adulti.

Oltre ai tradizionali centri dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, grazie al supporto delle Apsp e della Cooperazione Trentina, saranno allestiti altri cinque centri vaccinali: sabato 15 gennaio si vaccinerà a Brentonico, Folgaria, Storo e Pinzolo e domenica 16 a Borgo Chiese (Condino).

Le sedute sono su prenotazione anche se sarà possibile, come di consueto, accedere alle somministrazioni anche senza prenotazione preferibilmente a partire dalle 17.

In tutti i centri le sedute sono dedicate agli adulti tranne Folgaria (Apsp Casa Laner Via Giovanni XXIII, 1) dove verranno effettuate anche vaccinazioni pediatriche.

Per le somministrazioni adulti i vaccini utilizzati possono essere Moderna con dosaggio ridotto a ½ dose oppure Pfizer.

Per evitare assembramenti si raccomanda di presentarsi all’appuntamento puntuali (non più di cinque minuti prima); per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, di portare con sé la tessera sanitaria, il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato e la scheda anamnestica che si consiglia di stampare fronte-retro