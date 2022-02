Covid: nessun decesso in Trentino e calano anche i ricoveri

TRENTO. Torna finalmente il numero zero nella sezione del bollettino covid che indica i decessi, ed anche gli altri valori confermano la tendenza al miglioramento, con appena 333 nuovi casi individuati e soprattutto il calo ulteriore dei pazienti in ospedale che diventano 83, dei quali solo 6 in rianimazione.

Ieri infatti le dimissioni (6) hanno superato il numero dei nuovi ingressi (4).

I tamponi analizzati sono stati poco più di 3.100: gli antigenici sono stati 2.910 ed hanno individuato 321 contagi; i molecolari si fermano a 217, dei quali 12 sono risultati positivi. 6 infine le conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 15.

La campagna vaccinale prosegue e questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 1.176.109, cifra che comprende 421.735 seconde dosi e 305.388 terze dosi.