Covid, l’Ordine dei medici scrive a Fugatti per chiedere interventi specifici

TRENTO. Il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri del Trentino, Marco Ioppi, ha scritto una lettera al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per chiedere l'adozione di "misure urgenti rivolte ad evitare il peggioramento della situazione sanitaria e il collasso il sistema sanitario provinciale".

"Se si fa un'analisi attenta con le altre regioni italiane, si scopre che il Trentino è in Italia fra le aree a maggior sofferenza. Il numero dei decessi, ed è l'aspetto più grave, è costantemente elevato e determina per il Trentino danni sociali ed economici che è difficile quantificare", scrive Ioppi. Per contrastare l'andamento dei contagi, Ioppi propone la periodica sorveglianza del personale sanitario, una comunicazione di prevenzione chiara per i cittadini, l'identificazione di strutture idonee all'isolamento di positivi asintomatici privi di possibilità di isolamento a domicilio e un'attenzione nei confronti dei malati più gravi, "per dare dignità alla persona anche nel momento della morte".