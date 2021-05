Covid, in Vietnam la nuova variante del virus. In Trentino un’altra giornata con zero decessi

TRENTO. Mentre parte del mondo accelera sulle vaccinazioni anti covid-19 puntando all'estate per ultimare almeno la prima fase di immunizzazione, resta alta la paura delle varianti: in Vietnam è comparso un nuovo ceppo del virus, questa volta “ibrido”, ovvero formato dalla variante indiana e da quella inglese. La caratteristica più allarmante sembra essere la capacità di diffondersi molto rapidamente nell'aria, di più rispetto alle altre già conosciute. A diramare la notizia è stato il ministero vietnamita della Salute.

In Trentino, invece, si registra l’undicesimo giorno consecutivo senza decessi, mentre sono solo 28 i nuovi casi riscontrati, a fronte di quasi 2.000 tamponi analizzati. Sono stati analizzati 847 tamponi molecolari (468 nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara a Trento e 379 alla Fem): sono stati così individuati 9 nuovi contagi e confermate 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 946, dai quali sono emersi 19 ulteriori contagi.

Nessuno dei nuovi positivi ha meno di 2 anni: i ragazzi sono 6, dei quali 1 in fascia 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 47. Solo 2 invece i casi positivi fra gli anziani (1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni).

Non si registrano nuovi ricoveri in ospedale (invece, un paziente è stato dimesso): al momento pertanto i pazienti ricoverati sono 33, di cui 13 in rianimazione. Sono 78 invece i guariti: il totale da inizio pandemia sale pertanto a 43.572.

Questi i dettagli sulle vaccinazioni: somministrate 292.894 dosi, compresi 76.070 richiami. A cittadini Over 80 sono state somministrate 63.482 dosi, mentre quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 60.522 e 57.823.

Nei prossimi giorni, in molte regioni italiane, partiranno le prenotazioni del vaccino per tutti, senza alcun vincolo per fascia d’età. Non in Trentino, dove gli under 40 aspettano l’avvio della campagna vaccinale senza alcuna certezza su tempi e modalità.