Covid, in Trentino un altro decesso e 120 nuovi contagi

TRENTO. Sono 120 i nuovi casi positivi trovati in Trentino a fronte di circa 2.500 tamponi analizzati. Nel darne notizia, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta nel proprio bollettino quotidiano anche 1 nuovo decesso, un uomo morto in ospedale, mentre le vaccinazioni hanno superato le 145.000.

L’analisi di 1.434 tamponi molecolari (769 all’Ospedale Santa chiara e 665 alla Fem) ha permesso di individuare altri 49 contagi e di confermare 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Di questi ultimi ieri ne sono stati analizzati 1.201, dai quali sono emersi 71 nuovi positivi. Nel complesso, fra gli ultimi casi troviamo 58 asintomatici e 61 pauci sintomatici.

Fra i giovanissimi, l’infezione ne ha raggiunto altri 25: 4 hanno meno di 2 anni, 2 sono in fascia 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 10 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 57. Salendo con l’età, troviamo 13 nuovi casi in fascia 60-69 anni, 4 tra 70-79 anni e 5 fra soggetti che hanno 80 e più anni.

Scende anche oggi il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale: ieri le dimissioni (10) sono state più numerose dei nuovi ingressi (8) e attualmente sono 146 gli ammalati da SARs-CoV-2 in reparto, di cui 29 in rianimazione.

I guariti nel frattempo arrivano a quota 40.684, con i 142 di oggi.

Le vaccinazioni invece sono 145.503, comprese 41.349 seconde dosi e le somministrazioni finora effettuate a ultra ottantenni, ultra settantenni e ultra sessantenni rispettivamente 54.035, 34.486 e 13.643.