Covid, in Trentino un’altra vittima e 439 positivi

TRENTO. Non calano i contagi Covid in Trentino: nel bollettino di oggi (9 aprile) dell'Azienda sanitaria sono 439 i nuovi contagi rilevati. E c’è un’altra vittima, un paziente che era ricoverato in ospedale.

Sono 6 i casi positivi di Covid-19 rilevati ieri (8 aprile) dal tampone molecolare su 296 test effettuati, e 433 quelli positivi all’antigenico, su 3.360 test. I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. In totale i nuovi casi odierni sono 439.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 7.

La distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età è così rappresentata:

7 di 0-2 anni

4 di 3-5 anni

25 di 6-10 anni

16 di 11-13 anni

19 di 14-18 anni

107 di 19-39 anni

145 di 40-59 anni

56 di 60-69 anni

45 di 70-79 anni e

15 di 80 o più anni.

Covid, in Trentino un decesso e 439 nuovi positivi: la videoscheda Si torna a morire per il Covid in Trentino: oggi (9 aprile) c'è da registrare purtroppo un nuovo decesso tra i dati contenuti nel bollettino Asl. Ecco la nostra videoscheda

Nella giornata di ieri sono stati registrati inoltre 9 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. In ospedale oggi ci sono 3 pazienti che necessitano delle terapie intensive. Fanno parte dei 63 attualmente ricoverati, 41 in media intensità e 19 in alta intensità.

Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è 1.208.176, di cui 427.453 con seconda dose e 330.532 terza dose.